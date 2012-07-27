Документальный фильм "Здравоохранение" смотреть онлайн

Год выхода : 2007

Очередной документальный фильм от непревзойденного Майкла Мура, раскрывающий всю подноготную американской бюрократии. Фильм, рассказывающий о жажде наживы американских бизнесменов. В этом познавательном для простых людей фильме рассказано об американской системе здравоохранения, о том, как при минимальном предоставлении услуг получить максимальные выгоды. Четкие структуры и стратегии американской структуры покажут вам, как все происходит на самом деле. В этом фильме вы можете узнать то, что совершенно неизвестно обычному клиенту страховых компаний. Ведь большая часть американцев никогда не читает договор о страховании здоровья и в итоге они получают отказ в бесплатном лечении на основании сотен, не заметных с первого взгляда, пунктов в договорах. Семьи, которые стают в Америке банкротами, в основном теряют все свои деньги на лечении, после отказа в страховых выплатах. В этом фильме вы сможете понять каковы схемы работы страховых компаний и других сфер услуг, на которых строится бизнес в Америке и других странах. Это переведенная версия фильма с английского варианта ДВД, в которой присутствуют важнейшие детали и дополнения. Все материалы из дополнений также максимально четко переведены для лучшего понимания.